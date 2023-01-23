『WTAPS SHERPAJACKET2012コレクション2【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月05日 04時 35分に出品され04月05日 04時 35分に終了予定です。即決価格は11,400円に設定されています。現在703件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。wtaps2012S/SコレクションのPARASMOCKJACKETになります。付属品はありません。正規取扱店購入品となります。サイズはM、着丈約74㎝、身幅約51㎝、色はパープルとなります。フードもジップ部分に収納可能でスタンドカラージャケットにもなります。ナイロンはパリっとした感じのナイロンです。随所にwtapsのこだわりのあるデザインでとてもカッコイイです。購入後、数年間は着用機会がなく、しまってありました。ここ2〜3年の間に着用回数10回未満のとても綺麗な状態だと思います。リリース後の年数は経過してますが、中のライナーの剥がれや、破れや穴、等もありません。

wtaps好きな方、また探されいた方などぜひこの機会にどうぞ。

商品はあくまでused品となりますのでよく理解された方のみの購入をお願いします。その他、質問、コメント等もよろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ダブルタップス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ WTAPS

SHERPAJACKET2012コレクション2