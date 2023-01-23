『ASKYY アスキー FULLSPEC REMOVABLE HOODIE【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 01時 59分に出品され03月17日 01時 59分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在942件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ASKYY アスキー FULLSPEC REMOVABLE HOODIE



フリーサイズ、カーキ 色となっています。



定価45,000



センタージップ、フード、アームホール、肘部分にジップをあしらった機能性高いジップアップパーカー。それぞれの部分は全て脱着可能で様々なスタイリング、シチュエーションに対応。

春先はパーカー、或いはフードを外しブルゾン感覚に。夏場はTシャツに合わせるノースリーブベストとしても重宝する。



リブやポケットなどは削ぎ落としシャープな印象に仕上げ、サイジングは身幅をたっぷりとり、着丈はやや短めの設定としラフでリラックスした印象を作り上げる。



肘部分のファスナーは肌あたりが良いように別生地をつけるなど、細部にも拘った「REMOVABLE」シリーズの集大成的作品。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ASKYY

アスキー FULLSPEC

REMOVABLE

HOODIE