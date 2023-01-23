『新品ダナキャランDKNYリアルダウンジャケットMダウンコート海外購入品【2024年最新】 』はヤフオクでから03月08日 08時 07分に出品され03月08日 08時 07分に終了予定です。即決価格は18,308円に設定されています。現在738件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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※サイズ感に関するご質問にはお応えしかねますので、記載しております実寸とお手持ちの物と比較していただくようお願い致します。





【商品詳細】

●ブランド：DKNY/ダナキャランニューヨーク

・新品未使用 タグ付き レディースダウンジャケット

・フロントジップ

・フードにドローコード付き

・軽くて暖かい、リアルダウンです





●サイズ：M／実寸 身幅48cm ×着丈66cm

●カラー：ブラック

●素材：シェル&ライニング ナイロン100% ／フィル ダックダウン90%・フェザー10%





●全国送料無料



・なるべく実物に近いカラーになるよう撮影しておりますが、ブラウザの環境などにより色味に差が生じる場合がございます。

・すり替え防止の為 返品、交換は対応致しかねますので、サイズやカラーをお確かめの上ご購入お願い致します。

・ご不明点は遠慮なくご質問下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ディーケーエヌワイ

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