『GastonLuga×Nikonバックパック カメラバック【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 19時 59分に出品され03月19日 19時 59分に終了予定です。即決価格は9,828円に設定されています。現在920件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 GASTON LUGA（ガストンルーガ)

GL X NIKON バックパック リュック カメラバッグ



size

62.5 x 29 x 14cm (ロールなし)

46 x 29 x 14cm(ロールあり)



着用５回程度。

多少の使用感はございますが状態も良いです。



ガストンルーガがニコンとコラボ！

内側には11〜14インチのノートパソコンやタブレット端末を入れる仕切りのほかに、小物を入れるポケットが付いています。

インナーホルダーは取り外せるので、カメラを持ち運ばないなら普通のバックパックとして使用可能です。



Canon キャノン フジフイルム FUJIFILM オリンパス OLYMPUS sony ソニー ペンタックス PENTAX フルサイズ レンズ デジカメ ミラーレス APS-C ポーチ スクエア 防水 防滴 防塵 アウトドア キャンプ メンズ レディース ユニセックス スウェーデン ビジネス 収納 カメラバッグ



防水性に優れた素材を使用。



取り外し可能なカメラホルダーと調節可能な仕切りを備えたバックパックは、ベルクロストラップ付きの三脚ホルダーが装備されており、写真家にもそうでない人にも最適。

広々とした内部にはノートパソコン、靴、本などを簡単に収納可能。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ガストンルーガ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ GastonLuga×Nikonバックパック カメラバック