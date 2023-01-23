『オゾン発生器 OZONE e-AIR イーエアー EA-810【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 22時 09分に出品され03月21日 22時 09分に終了予定です。即決価格は9,571円に設定されています。現在945件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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きれいな空気の秘密はオゾンにあります。

酸素原子3つが結合した状態のオゾンは、自然界では海岸や森林、高山などに存在します。強い酸化力をもち、脱臭効果、除菌効果にすぐれ空気をきれいにしてくれます。

そんな自然界のオゾンをお部屋で活用するために考案されたのがオゾン発生器e-AIRです。



商品名：e-AIR

型式：EA-810

サイズ：幅11cm×奥行6.5cm×高さ20.4cm

重量：約400g

定格入力電圧：AC100V 50/60Hz

定格商品電力：4W

空気流量：0.04㎥/min

オゾン発生量：最大15mg/時間

オゾン発生セレクト：4段階

有効容積：45㎥（MAX）

定価 85,800円(税込)

タイプ···空気清浄機 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし