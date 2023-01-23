『【新品未使用】ノースフェイス アンタークティクパーカー サミットゴールド L【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 15時 25分に出品され03月22日 15時 25分に終了予定です。即決価格は38,199円に設定されています。現在47件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ●ご購入後、1〜2日以内に発送します。送料無料



●値段交渉、即買いOK

お気軽にお問い合わせください。





ブランドリユース店、日本流通自主管理協会加盟店（AACD）にて購入した鑑定済みの正規品です。



【商品説明】

ザ・ノースフェイス

THE NORTH FACE



防水 耐久 防寒 保温



定価:92,000円



サイト引用

日本南極地域観測隊のような低温極地の過酷な環境での使用を想定した、強度と保温性を高いレベルで実現させた極地エクスペディション用防寒ジャケットです。表素材を高強度の200デニール生地で仕上げ、防水透湿力に優れるGORE-TEX®メンブレンをインサート。



ブリザードのような強風下での作業にも快適さをもたらします。中綿には、優れた保温効果を発揮する光電子®ダウンを封入。



極度な低温下でも体の熱を効率的に保温力へと変換させます。肌側には高い引き裂き強度を持つパーテックス®カンタムを配備。小物の収納に便利な5つのファスナーポケットを装備。お尻が隠れる着丈に仕上げ、極寒地での作業や天体観測用の防寒着としておすすめです。左肩にはANTARCTICA EXPEDITIONパッチが付きます。



ND92342

内ポケット×1

ダブルジップ

袖口のベルトで調節可能

フード・裾口にドローコードあり

取り外し可能なファー

防水加工



【カラー】

サミットゴールド



【サイズ表記】

L



【実寸サイズ】(平置きで採寸) cm

着丈:83

肩幅:51

身幅:63

袖丈:67

多少の誤差はご了承下さい。



【素材】

表地/200D Recycled Nylon Tussah GORE-TEX®(2層)(表/ナイロン100% 裏/ePTFE) 中綿/CLEANDOWN® 光電子® PRO(ダウン72% レーヨン20% フェザー8%) 裏地/PERTEX® Quantum ECO(ポリエステル100%) ファー部分/ECO Fur(ポリエステル80% モダクリル20%) 基布/ポリエステル100% 袖口/アクリル59% ウール26% ナイロン14% ポリウレタン1%





【状態】

新品未使用タグ付き。





【発送】

購入後1〜2日以内に発送致します。

匿名配送



ご不明な点がございましたら、ご購入前に、お尋ね下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【新品未使用】ノースフェイス アンタークティクパーカー サミットゴールド L