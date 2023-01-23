『ヴィンテージアロハシャツ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月15日 20時 58分に出品され03月15日 20時 58分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在546件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 20年ほど前に古着屋で20000万円で購入しました。今ならもっと価値があるかもしれませんが、わからないので出品します。かなりカッコいいと思います！古着が好きな方ならわかると思いますが気にいられたかたはぜひ使って下さい。値下げも受け付けます。他にもストールやカバンを出品してるんでぜひ見て下さい。即購入していただいても結構です。アロハシャツ値下げしました。これからのいいアイテムに是非使って下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ヴィンテージアロハシャツ