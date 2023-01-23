『日本製 PHERROWS フェローズ 切替 ダウン シャツジャケッ40【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 17時 31分に出品され03月23日 17時 31分に終了予定です。即決価格は9,880円に設定されています。現在361件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ▪️ブランド: PHERROWS



▪️サイズ

表記:40

肩幅:46cm

身幅:54cm

袖丈:62cm

着丈:72cm



※採寸は手作業による計測となりますので、

若干の誤差がある場合がございます。



▪️状態:目立ったダメージのない綺麗なお品物です。



▪️一言コメント



Pherrows （フェローズ）のフェイクスエード切替 ダウンシャツジャケットです☆



速乾性のあるポリエステル生地が使用されていますので軽量で快適な着心地をキープ

フェイクスエードを切替でウエスタンテイストに仕上がっています！



フェイクスエード切替 ダウン シャツジャケット

相場価格￥34,440-（ウェブ参考価格帯 当社調べ）





24/11 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: フェローズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 日本製

PHERROWS

フェローズ

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