『希少 y2k NIKE 総柄 ダウンジャケット 肉厚 モノグラム 即完品 テック【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 22時 14分に出品され03月05日 22時 14分に終了予定です。即決価格は10,040円に設定されています。現在247件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 archive nike down jacket monogram print logo y2k tech cyber mens

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●ブランド NIKE ナイキ



●サイズ 表記S M〜L 相当



！ブランドや年代によりサイズ感は異なりますので必ず下記サイズ詳細をご参考にしてください！



●カラー イエロー ブラック



●着丈 約67㎝

身幅 約61㎝

裄丈 約85㎝



即完品で入手困難な NIKE 全面総柄ロゴ の ダウン ジャケット です！！



ヌプシ型 のボリュームあるシルエットに、ゆったり目な作りなので オーバーサイズ でダボっと着るのにオススメのサイズ感です☆



1着1着柄の出方が違うのでオンリーワンのアイテムです^ ^







●状態

黒い小さな斑点状の汚れが数箇所あります。腹部が1-2㎜程度でそれ以外は針ぐらいの大きさの点なので遠目からだと気になりません。

それ以外は目立った汚れや傷もなく綺麗な状態です☆



※商品の状態は主観になります！気になるところはお気軽にご質問してください^ ^

あくまでusedですので、ご理解ある方のご購入よろしくお願い致します☆







☆フォロワー様は割引します☆



〜¥3,000 : ¥100 OFF

¥3,001 〜 : ¥200 OFF

¥10,000〜 : ¥500 OFF





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お値段変更させて頂きます^ ^







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s979 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 希少

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NIKE

総柄

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モノグラム

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