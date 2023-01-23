『最終価格！新品・タグ付き！ＨＥＲＥＮＣＩＡ フーディケープダブルコート イエロー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月27日 18時 24分に出品され03月27日 18時 24分に終了予定です。即決価格は17,388円に設定されています。現在940件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ＨＥＲＥＮＣＩＡ ★ フ―ディケープダブルコート



☆色

ＹＥＬＬＯＷ



☆サイズ

３８

（着丈）７８ｃｍ・（身幅）４７．３ｃｍ

ワンサイズ展開の商品でした。



☆素材

表地 ウール５０％・ポリエステル５０％

裏地 ポリエステル１００％



☆定価

３６，０００円（税別）（税込：３９，６００円）



フーディケープダブルコート

防寒性＋見た目もコロンとキュートなケープ風コート✨

保温性抜群のウール混素材を使用♪

流行のボリュームスリーブと合わせても安心なゆったり

シルエット♡

ヒップまで隠れる丈なので細身のパンツとの相性も◎



お色は品番的にイエローなのですが、マスタードっぽく

も見えるので、購入しましたが、デザイン的にも

私には少し大きめだった為、結局、着ないままに

なってしまいました。

デザイン的にもとても、素敵なケープコートですので、

気に入って下さる方に是非。



どうしてもモノトーンが増えがちな季節の差し色に如何

でしょうか。

セレクトショップでの取り扱い商品ですので、被る事も

少ないと思います。

確か、２０２２ＡＷの商品だったと思います。

最近、ケープコートやポンチョは流行りですが、

お色や形で差がつく一着かと思います。



ハンガーは外した状態で、大きめのリサイクルダンボール

に梱包させていただきます。



カラー...イエロー

季節感...冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ヘレンチア

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 最終価格！新品・タグ付き！ＨＥＲＥＮＣＩＡ フーディケープダブルコート イエロー