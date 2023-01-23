『【ほぼ新品】ドローイングナンバー グレー トレンチ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月24日 14時 24分に出品され04月24日 14時 24分に終了予定です。即決価格は13,500円に設定されています。現在381件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの魅力】

洗練されたデザインと高品質な素材で知られています。



【機能性】

大きなポケットが特徴で、実用性とスタイルを兼ね備えています。春秋のコーディネートにぴったりのアイテムです。



【スタイル提案】

カジュアルなスタイルにも、フォーマルなシーンにも合わせやすいデザインで、さまざまなシーンで活躍します。



一回着用のみ



- 色: グレー

- ブランド:ドローイングナンバー

- モデル名: ドロストコート

- 価格: ¥60,500

- スタイル: スプリングコート

- 特徴: 大きなポケット付き

- 素材: ラフなテクスチャーの生地



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【ほぼ新品】ドローイングナンバー グレー

トレンチ