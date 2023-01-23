『限定アッシュカラーsotoレギュレーターセット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 02時 07分に出品され04月14日 02時 07分に終了予定です。即決価格は7,956円に設定されています。現在904件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 sotoレギュレーターセット2019モデル

★送料無料★

インポートレザー仕様



●ご購入後取引メッセージにてご希望のカラーをご指定ください

◯アッシュナチュラル

◯アッシュチョコ

◯アッシュブラック



●レギュレーターパッド2019モデル(sotoレギュレーターストーブst-310専用本革パッド)

●CB缶本革カバー

●本革レッグカバー

3点セット



(●レギュレーターパッド2019)

堅牢なサドルレザー使用

sotoレギュレーターストーブst-310は秀逸なデザインでキャンパーからの絶大な人気のバーナーですが、アルミロールテーブルなどで使用する際にレギュレーターストーブの足がよくハマったり、ツルツルと滑り不安定な事ありませんか？

そこでこのレギュレーターパッドです☆

パッドの四隅にマグネット内蔵なので位置決めもワンタッチです。移動のさいに持ち上げても離れません。

使わない時はセットのCB缶本革カバーにくっつけてランタンフックやカラビナにぶら下げておけます(固定金具などはありません、磁力で貼り付いてますので強い衝撃や振動で外れる場合があります)

ハードな環境で使用するアウトドアグッズですので擦れによる糸切れ防止の為に、縫い目を一段沈める加工

(●CB缶本革カバー2019type)

CB缶には合金ではない真鍮無垢の金具を装着しておりますので革と同様エイジングをお楽しみ頂けます(アッシュブラックはブラックメッキ金具)

(●本革レッグカバー)

レギュレーターストーブの足で何度も火傷経験があります…(>_

【アッシュカラー】

イタリア産フルベジタブルオイルドレザーです。オイルを多く含むことでウエット感のある手触りが特徴。

※荒々しい個性ある表情は、細かな円状のクラッシュ加工で表現されてます。写真参照。

柔らかな色合いで艶上がりエイジングもお楽しみ頂けます



レギュレーターストーブ本体、ガス缶など付属致しません、本革パッド、本革カバー本革レッグカバーのみです。

天然皮革を裁断から裁縫まで全て手作業で行っております。色彩やトラ、シワなど強度や使用に影響の無い部品も含まれる可能性がありますが天然皮革の醍醐味としてお楽しみくださいませ。

発送目安7日



バーナーに一部磁石の効かないモデルもあります。

お手持ちのバーナーでご確認の上ご購入お願い致します。 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>バーベキュー・調理用品 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ アウトドア・釣り・旅行用品

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バーベキュー・調理用品 タグ 限定アッシュカラーsotoレギュレーターセット