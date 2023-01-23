『ASEEDONCLOUD ネイビー ブラウス 新品【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 23時 59分に出品され03月26日 23時 59分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在428件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 タグ付き。未使用。

新作でもうなかなか販売されていないかと思います。

探すのに苦労してお店で問い合わせてもらい

購入しました。





カラー ネイビー

サイズ M

リネン 100%



スカーフ部分は取り外し可能でつけなくても可愛いですし

好きなスカーフの形を楽しめます。



着丈約66cm

身幅約56cm

肩幅約43.5cm

袖丈約27.5cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ ASEEDONCLOUD

ネイビー ブラウス 新品