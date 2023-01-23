『MAMMUT マムート ダウンジャケット GoreTex【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月12日 15時 50分に出品され03月12日 15時 50分に終了予定です。即決価格は14,950円に設定されています。現在925件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MAMMUTのGore-Texダウンジャケットです。

定価は63,800円。

購入しましたが、あまり着なかったため、袖の汚れも首の毛玉など、目立つものはありません。念の為白洋舎にてクリーニングをしてきましたので、袋のまま発送いたします。



カラー...カーキ

種類...ダウンジャケット(ショート/ミドル丈)



説明文(引用)



MAMMUT (マムート）CRATER SO THERMO HOODED MAMMUT定番モデルの一つ Crater SO Thermo Hooded Jacket の登場です。表素材にGORE Windstopper Insulated Shell 2-Layerを使用したファーストクラスの保温性を誇るダウンジャケット。 軽量な素材からは想像できない高い防風性、防水性に加え、透湿性を備えた生地は冷風から身を守り寒い冬でも快適に着用できます。ダウンは750フィルパワーの良質なグースダウンを使用。ヘルメット対応の3方向調整可能フードにまでダウンが入っているので 首元までしっかり温めてくれます。前立は三層構造で風の侵入を防ぐ効果があり、ジップの留め部分はフリースで覆うことで、チンガードかつ保温性アップのディティールになります。フロントには斜めにラインを取ったポケットが付き、防風性能を高める為にフラップ仕様に。内側にはメッシュ素材のグローブ用のポケットにファスナー付きの内ポケを装備。ロゴマークは同系色で主張しすぎず、街着としてオシャレに着こなして頂けるようなデザインに変更しているのも見逃せないポイント。いうまでもなく、MAMMUTの人間工学に基づくパターン、カッティング技術で動きやすくストレスフリーなつくりこみ。寒い冬の強い味方になってくれるダウンジャケットの代表です。もちろんユニセックスで着用いただけます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: マムート

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ MAMMUT

マムート ダウンジャケット GoreTex