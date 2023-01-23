『ユニクロ ＋J オーバーサイズ MA-1 ジャケット サイズL 冬用 美品【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月05日 08時 48分に出品され03月05日 08時 48分に終了予定です。即決価格は9,594円に設定されています。現在513件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 人気モデル...MA-1



肩幅...56cm

身幅...66cm

着丈...66cm



カラー...カーキ/オリーブ



サイズはLです。



素材(詰め物)...ダウン, フェザー



ジルサンダーとのコラボで人気のあったモデルです。オーバーサイズのLです。

比較的厚手の冬用ですが軽く着心地の良いです。

数回程度着用で比較的美品だと思いますがあくまで中古品なので比較的な方はよく検討して下さい。



簡易梱包発送させて頂きます。



＃ジルサンダー

＃＋J 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ユニクロ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ユニクロ ＋J

オーバーサイズ MA-1 ジャケット サイズL

冬用 美品