『良品✨スノーピーク☆ダウンジャケット フード 焚 TAKIBI spec M【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 15時 00分に出品され03月22日 15時 00分に終了予定です。即決価格は11,250円に設定されています。現在926件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ✨ご覧いただきありがとうございます✨



スノーピークの焚ダウンジャケットになります。

ダウン90%で軽くて暖かいです。



【商品説明】

難燃性にこだわったFR(fire resistance)シリーズのプルーオーバー。

表地に軽量でタフさと難燃性もあわせもつアラミド繊維を織り込んだリップストップ生地を使用。

耐久撥水に加え防風機能もプラスされ、より街でもフィールドでも心強い1着になりました。800フィルパワーのホワイトグースダウンを使用。

上から被るプルオーバー型、サイドファスナーポケットの裏地はウォームポケットに。この冬、雨にも風にも寒さにも負けない、圧倒的なダウンです。





・冬のフィールドにおいて想定し得るあらゆる状況に対応すべく考案された、焚き火スペックのアウターシリーズ「FR 2Layer Down」



・防水素材を使用しており、雪や雨に風など、あらゆる天候下でも快適



・中わたには撥水ダウンを用いているため、ダウン特有の濡れて保温力が落ちる問題もカバー



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他にもアパレル・アクセサリー・バッグなど

多数出品しています♪

#みにー＊クローゼット



＊ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



＊お値下げ交渉受付中！

（即決希望価格をお伝え頂けるとスムーズです。）



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○アイテム

スノーピーク 焚 TAKIBI spec 焚き火スペック ダウンコート フード付き センターポケット snow peak FR Down Pullover プルオーバー



○サイズ

Mサイズ

裄丈 約85cm

身幅 約61cm

着丈 約71cm



素人寸法のため多少の誤差はご了承ください。



○状態

多少の着用感はありますが、目立ったダメージはなく、まだまだご着用いただけます。



○カラー

ブラック（モスグレーに近いです） 黒 墨色



○素材

ポリエステル アラミド

ダウン90%フェザー10%





⚠着用・使用に問題のない商品を出品しております。素人検品、素人出品ですので、新品同様のクオリティーをお求めの方は購入しないでください。



⚠︎保存時の匂いがある場合があります。気になる方は新品をご購入ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: スノーピーク

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 良品✨スノーピーク☆ダウンジャケット フード 焚 TAKIBI

spec

M