『【新品】FCMM ダウンジャケット (ブラックL) 【ユニセックス品】【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月03日 14時 22分に出品され03月03日 14時 22分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在462件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ❤️ユニセックス品なので、男女問わず着れます。

割と大きめです。

女性の方はSかMがオススメです。

着込みたい方はLだとかなりゆとりがあるので良いかもしれません。



ZOZOTOWNにて

定価￥19,800で現在販売されております。



●レディースダウンジャケット

【FCMM】CLUB PIPNG SHORT PADDING JUMPER



カラー/ブラック サイズ/L





＊＊＊【 FCMM 】＊＊＊＊

2016年韓国で設立されたFCMM。

アーバンアスレジャースタイルを軸に、スタイリッシュでデイリーに着やすい洋服を提案するユニセックス韓国ブランドです。



IVE レイ、treasure、着用ためすごく人気の出てきているブランドのようです。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊





喫煙者なし。

ペットなし。

※お値引等は今のところ対応してません(*；ω人)





#FCMM

#韓国

#韓国ブランド

#ダウン

#ジャケット

#ダウンジャケット

#防寒



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: エフシーエムエム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【新品】FCMM

ダウンジャケット

(ブラックL)

【ユニセックス品】