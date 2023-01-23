『JIMMY CHOO RILEY ライリー ハンドバッグ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 15時 16分に出品され03月04日 15時 16分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在396件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 JIMMY CHOO RILEY ライリー ハンドバッグ 2WAY

5、6年前に購入。

定価:約￥20万

お色:ピンクベージュ

箱・袋はありません。

ショルダーストラップは未使用・箱ありです。

サイズ:約22×32×13



コロナ前は通勤バッグとして使用してました。

コロナでリモートワークになり、使用しなくなりました。

丁寧に使用していたので大きな傷等はありませんが、小さな汚れや使用感あると思います。

まだまだ使用できます。



持ち手の部分が気になるようでしたら、スカーフなど巻いて頂くとお洒落になります。

また、付属のショルダーストラップを使用すれば両手が空きますのでとても便利です。



お色は綺麗なピンクベージュで、派手すぎず、通勤やプライベートでもご利用頂けると思います。



すり替え防止のため、NCNRでお願いします。



【ブランド説明】

エレガントなデザイン＆抜群の履き心地でセレブを魅了するUK発の靴ブランド

JIMMY CHOO（ジミー・チュー）は、1996年5月にデザイナーのジミー・チュウと

英国版「VOGUE」の編集者であったタマラ・メロンによって共同で設立された、イギリスのシューズ＆バックブランド。

アメリカセレブや日本でも有名人が多く愛用しているので、すぐに完売してしまう程、大人気のアイテムです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ジミーチュウ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ JIMMY

CHOO

RILEY

ライリー

ハンドバッグ