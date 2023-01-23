『スワロフスキー Millenia フープピアス ペアカット, ホワイト【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 04時 37分に出品され03月20日 04時 37分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在282件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★LOVEさま専用★



SWAROVSKIスワロフスキー

Millenia フープピアス

ペアカット, ホワイト



～クリアなペアカットクリスタルをあしらったクリスタルピアス。このピアスはCollection I のためにクリエイティブディレクターのジョバンナ・エンゲルバートがデザインしたMilleniaシリーズの一部です。

商品番号: 5601509

コレクション: Millenia

長さ: 3.5 cm

素材: ロジウム・コーティング,

ジルコニア

色: ホワイト

重さ（片方）: 2.8 g



29,700円のお品です。

撮影のために箱から出しましたが、購入後使用せず暗所にしまっておりました。新品未使用です。

素人保管品ですので、少しでも気になる方はご購入をお控えください。

写真に写っている箱に入れて、発送します。



カラー···シルバー

ピアス 形···キャッチ・スタッド 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>アクセサリー 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: スワロフスキー

カテゴリ ファッション

レディース

アクセサリー タグ スワロフスキー Millenia

フープピアス ペアカット,

ホワイト