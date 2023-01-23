『美品 700フィル❤️ノースフェイス ダウン ヌプシジャケット 黒 S【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月17日 20時 14分に出品され03月17日 20時 14分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在843件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ノースフェイス ヌプシ ダウン 700fill



カラー ブラック

サイズ Sサイズ

着丈 約64センチ

身幅 約55センチ



ヌプシジャケットになります。

❤️傷や破れ、穴空き、補修跡などなくキレイな状態です

ボリュームパンパンでフカフカです。



状態はいい方だと思いますがあくまでもusedになりますので神経質な方や完璧を求める方や古着に理解の無い方はご遠慮下さい。



こちら高額商品すり替え防止の為

返品は御遠慮ください。



カラー···ブラック



身幅···55cm

着丈···64cm



素材・柄···ナイロン



モデル名···ヌプシ



汚れ・破れ・臭いなど···なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品 700フィル❤️ノースフェイス ダウン ヌプシジャケット 黒 S