『ルイヴィトン モノグラム 大判ストール ショール ベージュ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月12日 00時 24分に出品され03月12日 00時 24分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在282件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ルイ・ヴィトンの定番のモノグラム柄のストールです。シミが5箇所ほどあり、タグがとれかかっています。全体的にほつれ、毛玉、糸のつっぱり等ございます。写真でご確認ください。使用感がありますので、中古品にご理解いただける方のご購入をお願い致します。



⚫︎大きさ 140cm×140cm

⚫︎素材 シルク60% ウール40%

⚫︎カラー ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ ルイヴィトン

モノグラム

大判ストール ショール ベージュ