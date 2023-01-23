『【希少】クレージュ ショート丈ダウンジャケット クレージュロゴブラック【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 21時 23分に出品され03月18日 21時 23分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在620件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 courreges

ロゴが散りばめられたダウン



160サイズ

約Mサイズ



肩幅 43cm

身幅 50cm

着丈 68cm

袖丈 56cm



状態

フード欠品してますが状態はほぼ未使用レベルに綺麗です。全面にクレージュロゴありの希少なお品です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: クレージュ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【希少】クレージュ ショート丈ダウンジャケット クレージュロゴブラック