『美品 マッキントッシュロンドン ダッフルコート ハウスチェック M 厚手【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 21時 10分に出品され03月06日 21時 10分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在982件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 10回程使用しました。状態は未使用とは言いませんが、まあまあ良いと思います。



マッキントッシュのオーセンティックかデザインのダッフルコートです。造りはかなりしっかりしており、長年の使用に耐えられる様な縫い付けがされています。



生地は厚手で裏地もウールになっており、暖かいです。

裏地はハウスチェック柄になっているのは、マッキントッシュのダッフルコートにはあまり無いので珍しいです。



サイズは38(M相当)です。





柄・デザイン···無地



カラー···ベージュ



素材···ウール



フード···フードあり（取外し不可）



肩幅···45cm

身幅···56cm

袖丈···61cm

着丈···89cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: マッキントッシュロンドン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品 マッキントッシュロンドン ダッフルコート ハウスチェック M

厚手