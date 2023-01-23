『グローブトロッター アタッシュケース【2024年最新】 』はヤフオクでから03月27日 02時 07分に出品され03月27日 02時 07分に終了予定です。即決価格は14,900円に設定されています。現在843件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 幅32cm

高25.5cm

奥16cm

カラー···ブラック



仕事用として、愛用したものです。中には、A4サイズの書類や、軽い物を仕分けして入れていました。

取っ手部分は、やや傷みがあります。

中古品でありますが、グローブトロッターの味わいがあります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ グローブトロッター アタッシュケース