『484パナソニック ジアイーノ 次亜塩素酸 脱臭機 F-JDL50 送料込み【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 18時 19分に出品され03月08日 18時 19分に終了予定です。即決価格は14,400円に設定されています。現在338件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 管理番号12.0



※あくまで中古品ですので、落ちない汚れ、スレ、小傷もあるジャンルの家電もありますので、神経質な方のご購入は ご遠慮下さいませ。



★★ご挨拶★★



生活家電販売実績1万台突破



当店商品は全て【送料込】でご対応しております。



清掃は女性スタッフが専属で丁寧に仕上げております。



▪️メーカー

Panasonic



▪️商品内容

次亜塩素酸

空間除菌脱臭機

最大適用床面積 40畳



▪️型番

F-JDL50



▪️付属品

画像が全てとなっております。





★女性ショップオーナーだからこそできること★

女性目線の【清潔】【安心】【信用】を一番大切に商品を販売致します★



安心の約束♪

1.清掃は入念に

2.梱包は厳重に

3.発送は最短即日



当ショップでは上記事項をお約束致します！



★★発送地域★★★★



【離島】は対応できません。





★★★



★その他販売商品★

テレビ

電子レンジ

オーブンレンジ

炊飯器

トースター

掃除機

ブルーレイレコーダー

DVDプレーヤー

ブランドバッグ

アクセサリー





★最後まで読んでいただきありがとうございます！



当店では販売だけでなく、お取引後も安心して商品を使っていただけるよう努力致します(^o^) 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: パナソニック