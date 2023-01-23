『90s USA製 SHOOTING GALLERY DOWN JACKET【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 23時 56分に出品され04月08日 23時 56分に終了予定です。即決価格は9,230円に設定されています。現在637件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 90s Made In USA SHOOTING GALLERY DOWN JACKET / L



USA製Shooting Galleryのダウンジャケット。

マイナーブランドですが、ダウンもパンパンでしっかりした作りです。



65/35クラスにグリーン×イエローの良い配色。

取り外し可能なフード付き。



Condition - Used



画像のように多少の汚れはありますが、目立つものはなく問題なく着用いただけるかと思います。



Size - L



肩幅 約51cm / 身幅 約61cm / 着丈 約75cm / 袖丈 約66cm





*多少の誤差はご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: ヴィンテージ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 90s

USA製

SHOOTING

GALLERY

DOWN

JACKET