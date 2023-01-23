『goa ブークレ コート ＆ DENIMパンツ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月07日 13時 33分に出品され03月07日 13時 33分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在766件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ❌バラ売りお断りします。

❌値下げ交渉コメントスルー致しますm(_ _)m



goa

ブークレWOOL ショールカラーコート

10oz×7oz DENIMリメイクフレアパンツ





◆ブークレWOOL ショールカラーコート◆

オーバーサイズなので、厚手のニットなどに重ねることも可能です。

着用回数は少ないですが素材の性質上若干の毛羽立ち＆毛玉有



サイズ：Free

平置き採寸

身幅：59cmぐらい

着丈：80cmぐらい







◆10oz×7oz DENIMリメイクフレアパンツ◆

立体的なシルエット。素材感柔らかく軽やかな10oz×7ozデニム地は普段のデニムよりも薄目で春先から秋までロングシーズンで大活躍してくれます。綿100％の生地感は肌心地が良く癖のない表情はラフに着回しできる一着。 ディテール立体的に切り替えられたシルエットは洗練されていてレッグラインを綺麗に魅せてくれます。スタイリングに馴染みやすいデニムに周りと差の付く切り替えは、シンプルなコーディネートもお洒落な印象を与えてくれます。

※ジップフライ

※goa特有のヴィンテージ加工・ダメージ加工有り



サイズ：2

平置き採寸：多少の誤差はお許しください。

ウエスト：35cm

渡幅：28cm

股下：66cm

裾幅：33cm





*・゜゜・*:.。..。.:*・・*:.。. .。.:*・゜゜・**・゜゜・*:.

購入＆コメント前にはプロフ必読お願いしますm(_ _)m

状態を細かく気にされる神経質な方はご遠慮ください。

*・゜゜・*:.。..。.:*・・*:.。. .。.:*・゜゜・**・゜゜・*: 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ゴア

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ goa ブークレ

コート

＆

DENIMパンツ