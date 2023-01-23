『モンクレール★ハイブリッドダウンニット★ロング★カーキ★Sサイズ【お歳暮】』はヤフオクでから04月07日 08時 27分に出品され04月07日 08時 27分に終了予定です。即決価格は39,780円に設定されています。現在953件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 モンクレールのハイブリッドロングダウンニットです。



トレンドのロングシルエットで、カーディガンとしてもアウターとしてもご着用いただけるお洒落なデザインです。



カラー カーキ

サイズ S



目立った傷や汚れもなく美品かと思います。



モンクレールジャパンタグ、QRコードのタグも付いていますので修理などは安心してモンクレールにお出しいただけます。

モンクレール国内正規店にて購入の商品です。

自宅保管の為神経質な方なお控えください。



着丈約73肩幅約39身幅脇下約46袖丈脇下から約49です。

※素人採寸の為、若干の誤差ご了承ください。



付属品はございません。



管理No.2892



素材(詰め物)···ダウン,フェザー

柄/種類···ウール系

素材(表地)...ウール、ナイロン



#モンクレール #MONCLER

#ダウンジャケット #ダウンコート

#ショートダウン

#モンクレールダウン

#モンクレールダウンジャケット

#モンクレールダウンコート

#モンクレール最高級ダウン

#定番ダウン

#ハイブリッドダウン

#モンクレールハイブリッドダウン

#モンジュネーブル

#MAYA #モンクレールMAYA

#モンクレールハイブリッドダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ モンクレール★ハイブリッドダウンニット★ロング★カーキ★Sサイズ