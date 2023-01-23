『【美品】ヤッコマリカルド YACCOMARICARD圧縮ウールロングコート【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月16日 00時 46分に出品され03月16日 00時 46分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在472件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ヤッコマリカルドのフード付き圧縮ウールロングコートです

前見頃にポケットが2つ

後身頃にもパッチポケットが一つ付いたカジュアルなデザインです

ヤッコマリカルドのロングワンピースに合わせて購入したので着丈は長めです。両サイドに20cmのスリットが入っているので足さばきも良く何と言っても軽いのが特徴です！



表記サイズ フリー

着丈113cm

袖下身幅61cm

袖丈56cm

素人採寸の為ご了承下さいませ



自宅保管の為ご理解いただける方にお願いします



配送の際小さく畳んでお送りすることがあります。折ジワ等にはご了承下さいませ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ヤッコマリカルド

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【美品】ヤッコマリカルド

YACCOMARICARD圧縮ウールロングコート