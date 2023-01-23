『モンクレール マグリオーネトリコットカーディガン ノーカラー ダウン 異素材【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 16時 19分に出品され03月16日 16時 19分に終了予定です。即決価格は32,518円に設定されています。現在401件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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⚫︎購入元

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場



真贋鑑定済みの【確実正規品】





●発送は24時間以内にできるだけ発送いたします

発送方法はできるだけ綺麗にして発送を心がけていますので宜しくお願いいたします







● ブランド



Moncler モンクレール

株)モンクレールジャパン



●商品名



国内正規品

MONCLER モンクレール

MAGLIA TRICOT CARDIGAN

切替 ダウン ニット

ノーカラー

ナイロン ジャケット





●商品概要



MONCLER モンクレール MAGLIA マグリア

CARDIGAN ダウンジャケット ジップ ニット

切り替え ワッペン





●カラー



白系 ホワイト(少しベージュの色味があります)

× グレー



●サイズ XS



総丈約53㎝

肩幅約35㎝

身幅約42㎝

袖丈約47㎝





●素材



ナイロン

コットン

ダウン

フェザー







●USED品



全体的に若干の使用感はありますが、特に大きく目立つ汚れなどなくまだまだご使用可能なお品です。



小傷、小さい汚れなどは、ご理解、ご了承宜しくお願い致します







●全アイテム一覧 #1216Shop ご覧下さいませ！



宜しくお願い致します。







●個人での検品になります

最善の目利きで検品しているつもりですが人ぞれ価値観が違いますので古着にご理解宜しくお願いいたします



●基本的に検品してから、出品致しますが、万が一記載のない汚れなど、不備が合った場合は【評価前に】一声掛けて頂けると助かります



管理番号396

34100-2410-a-28 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ モンクレール

マグリオーネトリコットカーディガン ノーカラー ダウン 異素材