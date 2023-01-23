『新品未使用 グラミチ タイオン インナーダウン ジャケット M ブラック 23【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 14時 55分に出品され04月09日 14時 55分に終了予定です。即決価格は8,579円に設定されています。現在756件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用 グラミチ Gramicci タイオン インナーダウン ジャケット M 黒 ブラック



【GRAMICCI】グラミチ

・商品名

[TAION×GRAMICCI] INNER DOWN JACKET

インナーダウンジャケット G3FU-J101-TG



・サイズ

M(cm)：着丈64.5 / 身幅52.5 / 肩幅43.5 / 袖丈62.5



・カラー：ブラック



・素材

表地：ナイロン100%

裏地：ポリエステル100%

中綿：ダウン95%/フェザー5%



・商品説明

GRAMICCI ×TAION / グラミチ×タイオンのインナーダウンジャケット（品番：G3FU-J101-TG）です。

性別・年齢問わずお勧めのダウンジャケットは、様々なトップスの下に着るのはもちろん、Tシャツ・シャツ・パーカーなどの上にも気軽に羽織れる、軽くて暖かく着回しやすさが特徴です。

アウトドアシーンではもちろん、タウンユースとして普段使いにもお勧めです。

表地にリップストップ生地を採用することで、生地の破損をできるだけ軽減し、また、撥水機能も有しており、軽度の雨も弾きます。羽毛はダウン95%／フェザー5%で、軽くて反発力の良い800フィルパワー以上のものを使用してます。

また、ご家庭での洗濯も可能です。収納袋が付いており、持ち運びが便利です。



※お値引きはご遠慮ください



▼発送

ゆうパケット（匿名配送・補償あり）

※少し圧縮して発送します



▼送料

無料（出品者負担）



▼注意事項

※細かく確認しておりますが、底・中・表面において気がつかない傷や汚れ等ある場合もございます

※商品説明と画像に違いがある場合がございます。写真が現品ですのでじっくりご確認ください



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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 新品未使用

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ブラック

23