『ステンカラーコート、ネイビー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月20日 15時 11分に出品され03月20日 15時 11分に終了予定です。即決価格は5,599,999円に設定されています。現在292件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数年前に購入し通勤時にのみ着用していましたが、お腹が出てきてきつくなったので出品します。

細身の作りなので、太った方は困難かもしれません。

サイズはLL表記ですが、写真もご確認下さい。

新品購入後の中古品となります。

不具合はありませんが、中古品ですので、神経質な方は購入をお控え下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ステンカラーコート、ネイビー