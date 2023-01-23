『【新品希少】 ノースフェイス 韓国 ヌプシダウンジャケット レオパード 2XL【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 09時 24分に出品され03月13日 09時 24分に終了予定です。即決価格は15,444円に設定されています。現在318件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【新品未使用】

THE NORTH FACE WHITE LABEL

ザ ノースフェイス ホワイトレーベル

NOVELTY NUPTSE DOWN JACKET P

ノベルティ ヌプシ ダウンジャケット

レオパード グースダウン 2XL

NJ1DN51K ユニセックス ゴールド



人気のヌプシダウンジャケットです。

グースダウンで軽くて暖かい

高機能なのはもちろん、

ド派手なヒョウ柄がいいですね！^ ^



サイズ…2XL（110）

肩幅···54cm

身幅···61cm

袖丈···67cm

着丈···68cm

素人採寸なので目安でお願いいたします。



素材

表地…ポリエステル

裏地…ナイロン

詰め物…ダウン80％ / フェザー20％



型番…NI4FP61K

色…ブラック x ゴールド



韓国ザ・ノースフェイス正規品であり、

タグ、ベロ表記に日本国内との違いがあることご了承ください。



自宅保管品です。ご了承ください。

タバコやペットなどニオイはありません。

シワなどは購入時のものです。



梱包にはある程度圧縮、丁寧に畳み、

宅急便で発送いたします。

その際たたみシワなどがつく

可能性があることご理解ください。



商品やお値段について気になることあれば

コメントいただけると嬉しいです^ ^ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【新品希少】

ノースフェイス

韓国

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レオパード

2XL