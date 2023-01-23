『美品 Dyson pure hot+cool link 扇風機 公式正規品【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 17時 36分に出品され03月14日 17時 36分に終了予定です。即決価格は12,900円に設定されています。現在763件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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購入後、3回ほど使用し

その後箱に入れて保管しておりました。

使用する機会がありませんので綺麗なうちに出品致します。

小さな小傷はあるかと思います。ご納得の上でご購入宜しくお願い致します。



高性能空調】

Dysonのpure hot+cool linkは、暖房と冷却の両方をこなす高性能な空調機器です。HEPAフィルターを搭載しており、微細な粒子を99.97%除去します。



【スマート機能】

Wi-Fi接続が可能で、スマートフォンアプリから操作できます。温度や湿度をリアルタイムで監視し、快適な環境を提供します。



【スタイリッシュなデザイン】

タワー型のデザインは、インテリアに馴染みやすく、空間をスタイリッシュに演出します。



- ブランド: dyson

- モデル名: pure hot+cool link

- 色: シルバー

- 付属品: 取扱説明書, 保証書,

- デザイン: タワー型

- フィルタータイプ: HEPAフィルター



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>扇風機・サーキュレーター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ダイソン