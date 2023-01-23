『snow peak FR 2L Down Jacket ダウンジャケット 焚【お歳暮】』はヤフオクでから03月04日 17時 21分に出品され03月04日 17時 21分に終了予定です。即決価格は17,400円に設定されています。現在299件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 snowpeak スノーピーク

FR 2L Down Jacket ダウンジャケット

TAKIBI DOWN 焚火 焚き火ダウン

TAKIBI spec

刺繍ロゴ ダブルジップ





数時間着用の美品です。



サイズ：XL



カラー：ブラック







軽く圧縮しての発送になります、御理解のほど宜しくお願い致します。



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素材(詰め物)···ダウン



素材(詰め物)···ダウン



素材(詰め物)···ダウン,フェザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: スノーピーク

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ snow

peak

FR

2L

Down

Jacket

ダウンジャケット

焚