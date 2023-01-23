『TATRAS ネイビー ダウンベスト フード付き サイズM（02）【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月23日 19時 29分に出品され03月23日 19時 29分に終了予定です。即決価格は10,750円に設定されています。現在325件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 購入しましたが着用する機会が2、3回しか無かったためお譲り致します。

サイズはM（02）になります。



【高品質な素材】

TATRASのダウンベストは、ダウンとポリエステルを使用しており、保温性と軽量感を両立しています。



【スタイリッシュなデザイン】

フード付きのデザインは、カジュアルなスタイルにもビジネスカジュアルにも合わせやすく、シーンを選びません。



【機能的なポケット】

ファスナー付きポケットが2つあり、貴重品を安全に収納できます。



- ブランド: TATRAS

- 色: ネイビー

- 素材: ダウン・ポリエステル

- デザイン: フード付き・ジッパー開閉

- ポケット: ファスナー付きポケット2つ



ご覧いただきありがとうございます。



素材(詰め物)···ダウン



フード···フードあり



汚れ・破れ・臭いなど···なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: タトラス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ TATRAS

ネイビー

ダウンベスト

フード付き サイズM（02）