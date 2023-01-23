『★マイストラーダ★スプリングバックベルテッドコート★ピンクベージュ38★【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 10時 32分に出品され04月29日 10時 32分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在296件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2019年に購入したマイストラーダのスプリングコートです。



てろんとした生地がエフォートレスなベルテッドコート。

カジュアルからきちんと感を要するオフィススタイルまで活躍してくれます！





マイストラーダ

スプリングバックベルテッドコート

(No.39126040-1)

お色 ピンクベージュ

サイズ38（M）

定価36,720円





数回着用しましたが、汚れやダメージは見当たらず、おおむね美品だと思います。

朝晩の肌寒い時にちょうど良いコートです。

よろしくお願いいたします^_^ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: マイストラーダ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ★マイストラーダ★スプリングバックベルテッドコート★ピンクベージュ38★