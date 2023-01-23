『ZARA ザラ 中綿ジャケット dnwr パフジャケット ホワイト M【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月16日 21時 29分に出品され04月16日 21時 29分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在283件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用



サイズ M

日本Lサイズ相当



実寸サイズ(凡そ)

身幅63cm

着丈68cm



カラー...ホワイト



自宅保管のためご理解ご了承よろしくお願いいたします 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ザラ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ZARA

ザラ

中綿ジャケット

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