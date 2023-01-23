『美品 モンベル ライトアルパイン ダウンパーカ メンズM オレンジ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 21時 25分に出品され03月14日 21時 25分に終了予定です。即決価格は10,529円に設定されています。現在103件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

#こてつ屋アパレル一覧

○アイテム

mont-bellモンベル ライトアルパイン ダウンパーカ メンズ Mサイズ 登山 キャンプ 雪山トレッキング



優れた保温性と軽量コンパクト性を両立し、アウターとして幅広く活躍するダウンパーカです。生地には不快な静電気を軽減する帯電防止加工と、水をはじき雪の付着を防ぐはっ水加工を施しています。フィット感の調節が可能なフードを備えています。



1101430

○サイズ

表記M

サイズ（相当）

肩幅:48cm

身幅:53cm

袖丈:60cm

着丈:66cm



平置き実寸。

着画はお断りいたします。



○状態

使用にともなう細かな汚れが袖にありますが大きな

目立った傷や汚れはなく程度良好で美品です◎



○カラー

オレンジ

○素材

ナイロン

ダウン90%

フェザー10%

○購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

※あくまでもused品になります。小さなキズやスレなどあります完璧を求められる方はご遠慮ください。



＊写真の写り方により、風合いや色合いが異なる場合がございます。ご了承ください。



カラー···オレンジ

素材(詰め物)···ダウン,フェザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: モンベル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品 モンベル ライトアルパイン

ダウンパーカ

メンズM

オレンジ