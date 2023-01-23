『新品11.4万【ISAORA】イサオラ/カシミヤウールカモフラダウンジャケットL【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 14時 24分に出品され03月16日 14時 24分に終了予定です。即決価格は24,429円に設定されています。現在39件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■ISAORA





CAM-COM DOWN JACKET





Made in ITALY





国内参考定価：114800円 + 税



メインボディに撥水性の高いウールにカシミヤをブレンド、袖・ヨーク部分には高密度の防水ナイロンポリエステル素材を配置。



750フィルパワーの高品質なグースダウンを内包。



上質な素材のコンビネーションが際立つ一枚。



防風性を高める2枚仕立てのフロントジップや、防水ファスナー使いなど、細部のファンクションも抜かりなし



フードは天候にあわせて取り外しが可能。モダンな高機能性ヘビーアウターです。









色：チャコール





素材：Wool 67% Polyester 28% Cashmere 5%



詰め物：Goose Down 90% Feather 10%





付属品：タグ





状態：新品未使用







■サイズ



L



肩幅46cm 身幅59cm 袖丈68cm 着丈74cm (実寸)











何度もウィンドウ越しに映るシルエットを見てしまうような



素晴らしい逸品で休日を過ごしてみてはいかがでしょう？







すべてISAORA正規店購入の”100％完全正規品”になりますので

安心してご入札ください 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: デュベティカ カラー: グレイ系/ブラック系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 新品11.4万【ISAORA】イサオラ/カシミヤウールカモフラダウンジャケットL