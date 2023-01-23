『Sサイズ☆ノースフェイスバルトロライトジャケット迷彩カモフラ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 06時 09分に出品され03月03日 06時 09分に終了予定です。即決価格は17,500円に設定されています。現在278件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 The North Face Novelty Baltro Light Jacket ザ ノースフェイス ノベルティー バルトロ ライト ジャケット

66000円で購入



購入しましたが、着る機会がないため出品致します。

状態は試着程度のものになり、購入時から状態は変わってないと思います。

間違いないものを買いたい方に向いております。

また、追加で見たい画像等があればご連絡ください。

※専用の袋に入れて折りたたんで発送いたします。



以下、商品説明です。

真冬の天体観測や雪上ハイクにも対応できる、高い保温性を持つ防寒ジャケット。

ノベルティのカモフラージュ柄です。中わたには、特殊セラミックスの遠赤外線効果により優れた保温効果が持続する光電子リサイクルダウンを封入。

高度な洗浄技術により、汚れを徹底的に除去したクリーンなダウンが高い保温性を確保します。

表地には30デニールのGORE-TEX INFINIUM PRODUCTSの2層構造を使用。

防風性とともに耐水性もあり、雪や小雨程度の濡れを抑えます。

中わた入りの内襟やフロントのダブルフラップなどでコールドスポットを軽減。



ノースフェースを代表する防寒ジャケット。

クリーンダウン採用、日本三重県の羽毛加工メーカー（河田フェザー）で洗浄加工された原毛ダウンを採用してます。





あくまでも人の手に渡った中古品になります。

よくご検討の上、購入ください。

返品等は受け付けておりません。



THE NORTH FACE ノベルティーバルトロライトジャケット ユニセックス

ブランド：THE NORTH FACE



性別：メンズ レディース

色：カーキ系 グリーン系

平均重量（g）：895 g

アウトドアジャケット機能：ドローコード 止水ジッパー パッカブル 防水 袖口調節

フード有無：あり

中綿有無：あり（混合） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Sサイズ☆ノースフェイスバルトロライトジャケット迷彩カモフラ