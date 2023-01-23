『ＳＯＬＤ ＯＵＴ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 21時 29分に出品され04月08日 21時 29分に終了予定です。即決価格は46,000円に設定されています。現在497件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 タグは切ってしまいましたが自宅のみでの試着で新品です♪

お色はレッド×ネイビーのボーダー♪

ダウン70%

フェザー30%

軽くてとっても温かいです♪ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: アングリッド

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ＳＯＬＤ



ＯＵＴ