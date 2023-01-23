『国内正規ブティック購入LOUIS VUITTON バンドー ピンク×ベージュ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 23時 31分に出品され03月23日 23時 31分に終了予定です。即決価格は10,355円に設定されています。現在149件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 一昨年百貨店内ルイヴィトンブティックにて購入。

1枚目お写真右側のバンドーでございます。



バッグのハンドルに巻く為にと購入いたしましたが、購入したものの一度も使用することなく箱に入れたまま保管しておりました。



お譲りしますのはバンドー、箱、リボン、紙袋でございます。

リボンは箱に結んでおりません。



定価¥37400



新品未使用ではございますが神経質な方はご遠慮ください。



LOUIS VUITTON 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ 国内正規ブティック購入LOUIS

VUITTON

バンドー

ピンク×ベージュ