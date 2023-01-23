『Yardsale リバーシブルハーフジップジャケット ダウン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 11時 44分に出品され03月18日 11時 44分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在114件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 5.6枚目のように首周りに汚れがあります。

神経質の方はご遠慮ください。

染み抜きすれば取れるかもしれません。

リバーシブルで青い方には汚れはありません。



この色のLサイズはどこにも売ってないと思います。



L …着丈 69.2cm / 胸囲 66.0cm / 袖丈 83.8cm



Jil Sander ジルサンダー UNIQLO UNIQLOU ユニクロU プラスジェイ ＋Ｊ GU ジーユー Dickies ディッキーズ

ADAMETROPE アダムエロぺ FREAKSSTORE フリークスストア SHIPS シップス STUDIOUS ステュディオス

BEAMS ビームス LIDNM リドム WYM ウィム remer リメール URBANRESEARCH アーバンリサーチ Casper John キャスパージョン dickies リーバイス 505 560 550 ワークパンツ GU シェフパンツ JOURNALSTANDARD ジャーナルスタンダード nano・universe ナノユニバース INTER FACTORY インターファクトリー Lui’s ルイス Niko and… ニコアンド APC アーペーセー supreme ヤードセール ダウンジャケット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Yardsale

リバーシブルハーフジップジャケット

ダウン