『45R ニットコート グレー【お歳暮】』はヤフオクでから03月11日 06時 37分に出品され03月11日 06時 37分に終了予定です。即決価格は11,733円に設定されています。現在419件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちら45R 45rpmのニットコートになります。





45Rのアルル杢杢ニットコート

ノーカラータイプのコートでフロントにポケットが2つございます。

左ポケットの横とボタンにもブランドのRマークがデザインされております。





フランス・アルル地方のウールが使用されており

ヴィンテージならではの風合いを求めて縮絨しました。 風を通さないのですごく暖かいのも特徴です。





カラーはグレーになります。





複数回着用しておりましたが大事に保管しておりました。

クリーニング済み。

※あくまで中古品になりますのでそちらをご了承の上でご購入ください。





サイズは2になります。

身幅55cm

着丈98cm

素人採寸になりますので多少の誤差はご了承ください。



素材はウール100%です。









即購入オッケーですが購入前に必ずプロフィールをご覧ください。







梱包は小さくコンパクトにまとめて発送させて頂きます。







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イエナ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: フォーティファイブアール

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 45R

ニットコート

グレー