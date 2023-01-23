『オールドイングランド ダッフルコート ヘリンボーン アウター 冬 ウール【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 18時 06分に出品され03月05日 18時 06分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在303件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 オールドイングランドの可愛いダッフルコートです♡



ウール100パーセント、

皮革部分には牛革が使用されており

高級感あるダッフルコートになっております♫





定価18万円ほど





光のあたり方でお色がの見え方違うので

写真をよくご確認くださいませ。

ホワイトとアイボリーの間のお色です。





サイズは36で、大きめのMサイズくらいです。





オールドイングランド ダッフルコート アイボリー 36 ロング丈 冬 アウター



中古であることをご理解の上

ご購入くださいませ。









国内大手リユースショップで購入しました。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: オールドイングランド

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ オールドイングランド ダッフルコート ヘリンボーン アウター 冬 ウール