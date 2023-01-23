『VAINAL ARCHIVE×Marmot ダウンジャケット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 18時 08分に出品され03月13日 18時 08分に終了予定です。即決価格は22,950円に設定されています。現在74件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ・カラー レッド×ブラック

・サイズ L

・19FW Beauty&Youth別注

・定価 74,800円



着丈66cm肩幅52cm身幅60cm袖丈65cm



着用回数は少なく状態は良いかと思います。

赤色は珍しいのでオススメです！！



“ありそうで無いもの”をモノづくりの原点とする、デザイナー 大北幸平による〈VAINL ARCHIVE（ヴァイナル アーカイブ）〉と、アウトドアブランド〈Marmot（マーモット）〉とのコラボ。



マテリアルに都市生活での防水機能を備えたGORE-TEX INFINIUM（ゴアテックス インフィニアム）を用い、中綿に750フィルパワーの撥水ダウンを採用することで、水に弱いというダウンの弱点を克服。





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素材(詰め物)···ダウン

カラー···レッド

種類···ダウンジャケット(ショート/ミドル丈) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ヴァイナルアーカイブ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ VAINAL

ARCHIVE×Marmot

ダウンジャケット