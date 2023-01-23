『SCRIPT 和柄 フルデコ 袖レザー メルトン スタジャン【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 21時 05分に出品され03月29日 21時 05分に終了予定です。即決価格は14,960円に設定されています。現在899件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ✅商品説明



SCRIPT スクリプトというブランドの

激レア メルトン袖革 袖レザースタジャンです。



獅子 虎 スカル 黒豹 パンサー

蜘蛛の巣 アーチロゴ

刺繍 サークルロゴ パイル ワッペン

ボーダーリブ

裏地ジャガード ジャカード総柄

等等 ありとあらゆる手で

全身をデコった

WHITESVILLE ホワイツビル にも

負けない存在感を放つフルデコ仕様のスタジャンです。



和のテイストを感じる

スカジャンのような雰囲気があり

思わず目を奪われてしまう

強烈なデザイン



かっこよすぎます・・



アメカジ 和柄好きなら

このかっこよさ分かっていただけるかと思います。



スタジャン自体の作りも

非常にしっかりしており

肉厚で重量感たっぷり



デザインセンスと

刺繍の出来栄えは天下一品だと思います。



TAILOR TOYO テーラー東洋やバンソン VANSON

AVIREX アヴィレックス フラットヘッド THE FLAT HEAD

絡繰魂 一心如鏡 抜刀娘 花旅楽団 などの

ブランドがお好きで

他に無いスタジャンをお探しの方にお勧めです❢



✅ 基本情報



【色】 黒 ブラック ナチュラル 生成り マルチカラー

【サイズ】 M

【シルエット】 ゆったり

【素材】 ウール レーヨン 本革 アクリル

【実寸《cm》 】

◾️身幅・57



◾️肩幅・48



◾️袖丈・60.5



◾️着丈・67



【状態】 一般的有中古品

レザー部分に軽微な劣化有り

（画像20）

【着用シーズン】 秋 冬

【生地の厚さ】 厚い

【裏地】 有り

【伸縮性】 無し



✅発送方法



◾️らくらくメルカリ便 匿名配送

（ゆうゆうに変更可能）



◾️送料完全無料❢



◾️スピード発送❢



⭐️タバコ ペット 香水 全て無し❢



素材...本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ SCRIPT

和柄

フルデコ

袖レザー

メルトン

スタジャン