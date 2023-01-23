『kolor 21AW 直営店限定 コート【お歳暮】』はヤフオクでから03月20日 09時 35分に出品され03月20日 09時 35分に終了予定です。即決価格は26,000円に設定されています。現在191件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 kolor 21AWのドッキングコート。

ネイビーのチェック柄とストライプ柄の切替えが特徴の秋冬コートです。裏地あり(ボルドー)

大胆なアシンメトリーコートですが、色調がネイビー/ブラウン/ボルドーと抑えられているので大人びた印象です。



・サイズ:1(身長172cmでややオーバーサイズ)

肩幅:約51cm

身幅:約62cm

着丈:約108cm

袖丈:約61cm



参考定価121,000円



2回程着用後・クローゼット保管しておりました。目立った傷・汚れはありませんが一度個人の手に渡ったものとご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ kolor

21AW

直営店限定

コート