『MICHELKORS ダウンジャケット NAVY【2024年最新】 』はヤフオクでから03月22日 04時 58分に出品され03月22日 04時 58分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在399件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 梱包:ビニール＋段ボール

発送:２〜７日間以内



#MICHAEL KORS



#ダウンジャケット NAVY



定価￥30000



※2020年新品購入

※３年間（冬）に着用

※少量の羽毛が出ることがたまにあります 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: マイケルコース

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ MICHELKORS

ダウンジャケット NAVY